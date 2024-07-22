После корпоративного отпуска КАМАЗ начал выпуск грузовиков

Фото: Тимур Рахматуллин

КАМАЗ начал выпуск грузовиков после после корпоративного отпуска. Сотрудники компании уходили в отпуск с 8 по 21 июля. Первая часть отпуска в компании прошла со 2 по 8 мая.

Компания вновь начала организовывать корпоративный отпуск в 2023 году. Годом ранее сотрудникам не был предоставлен отдых из-за большой загрузки производства, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в следующем году в Москве появится первый в России роботизированный завод по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей. Завод будет обладать мощностью 40 тысяч грузовиков в год.

Разиль Самигуллин