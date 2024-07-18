Демпартия США отложила процесс выдвижения Джо Байдена на выборы президента
Демократическая партия США отложила процесс выдвижения нынешнего главы государства Джо Байдена на выборы президента на неделю. Так, два ведущих демократа Конгресса Чак Шумер и Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке выразили Джо Байдену свою обеспокоенность его шансами на выборах в ноябре.
Они также выразили опасения за судьбу кандидатов в палату представителей и сенат в случае, если Джо Байден останется первым в списке. В результате Чак Шумер и Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения еще на неделю, продлив дебаты о кандидатуре Байдена, сообщают «Ведомости».
Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США ответил обоим лидерам, сообщив о своем намерении победить и надежде на сотрудничество с ними обоими в реализации своей 100-дневной программы помощи работающим семьям. При этом отмечено, что в последние дни Джо Байден стал более восприимчивым к аргументам о том, почему ему следует отказаться от участия в выборах.
Стоит подчеркнуть, что ранее комитет Демпартии США планировал утвердить Джо Байдена кандидатом в президенты до начала съезда. Так, процесс голосования должен завершиться до начала очного съезда, однако начнется не раньше 1 августа.
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