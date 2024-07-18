Демпартия США отложила процесс выдвижения Джо Байдена на выборы президента

Фото: Максим Платонов

Демократическая партия США отложила процесс выдвижения нынешнего главы государства Джо Байдена на выборы президента на неделю. Так, два ведущих демократа Конгресса Чак Шумер и Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке выразили Джо Байдену свою обеспокоенность его шансами на выборах в ноябре.

Они также выразили опасения за судьбу кандидатов в палату представителей и сенат в случае, если Джо Байден останется первым в списке. В результате Чак Шумер и Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения еще на неделю, продлив дебаты о кандидатуре Байдена, сообщают «Ведомости».

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США ответил обоим лидерам, сообщив о своем намерении победить и надежде на сотрудничество с ними обоими в реализации своей 100-дневной программы помощи работающим семьям. При этом отмечено, что в последние дни Джо Байден стал более восприимчивым к аргументам о том, почему ему следует отказаться от участия в выборах.

Стоит подчеркнуть, что ранее комитет Демпартии США планировал утвердить Джо Байдена кандидатом в президенты до начала съезда. Так, процесс голосования должен завершиться до начала очного съезда, однако начнется не раньше 1 августа.