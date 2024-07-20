В Казани на Оренбургском тракте образовалась большая пробка — произошло четыре ДТП

В Казани на Оренбургском тракте образовалась большая пробка. Также на дороге произошло четыре аварии. На пути выезда из города зафиксированы 9 бальные пробки.

В целом дорожная ситуация по городу оценивается в 3 балла.

Напомним, в конце июля в Казани на подъезде к жилому массиву Мирный также образовалась почти трехкилометровая пробка. Бордовая линия начиналась с пересечения улиц Ново-Давликеевской и Молодости и заканчивается у Березовой рощи.