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В Казани на Оренбургском тракте образовалась большая пробка — произошло четыре ДТП

15:29, 20.07.2024
В Казани на Оренбургском тракте образовалась большая пробка — произошло четыре ДТП
Фото: Скриншот Яндекс Карт

В Казани на Оренбургском тракте образовалась большая пробка. Также на дороге произошло четыре аварии. На пути выезда из города зафиксированы 9 бальные пробки.

В целом дорожная ситуация по городу оценивается в 3 балла.

Напомним, в конце июля в Казани на подъезде к жилому массиву Мирный также образовалась почти трехкилометровая пробка. Бордовая линия начиналась с пересечения улиц Ново-Давликеевской и Молодости и заканчивается у Березовой рощи.

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