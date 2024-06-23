На подъезде к Мирному образовалась почти трехкилометровая пробка

В Казани на подъезде к жилому массиву Мирный образовалась почти трехкилометровая пробка, следует из данных «Яндекс карт».

Бордовая линия начинается с пересечения улиц Ново-Давликеевской и Молодости и заканчивается у Березовой рощи. На Фермском шоссе также отмечается затор — на картах дорога обозначена красной линией.

В целом дорожная ситуация по городу оценивается в 2 балла.

Такие пробки у Мирного связаны с проведением Сабантуя в жилом массиве. На праздновании также проведут итоги Игр БРИКС.

Также в связи с Сабантуем одностороннее движение организовано по дороге от жилого комплекса «Лесной городок», от улицы Белые Росы по улице Братьев Батталовых до Фермерского шоссе. В обратном направлении от Фермского шоссе до улицы Белые Росы движение запрещено.

Елизавета Пуншева