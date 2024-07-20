Рособрнадзор: пересдача более одного предмета ЕГЭ нецелесообразна

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Рособрнадзор назвал пересдачу более одного предмета ЕГЭ нецелесообразной. По мнению ведомства данные изменения повлекут за собой сдвиг сроков приемной компании и учебного в вузах страны.

— Норма возможности пересдать один предмет включена в Порядок проведения ГИА. Пересдавать более одного предмета на сегодняшний день полагаем нецелесообразным. Мы просто не уложимся в расписание. Это может потребовать сдвига сроков приемной кампании и, возможно, начала учебного года в вузах, — цитирует ТАСС заявление министерства.

Возможность пересдать одного из предметов ЕГЭ выпускникам школ предоставили в апреле. Данное решение было принято совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора с обновленным расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-11. После экзаменов возможностью пересдачи воспользовалось более 105 тысяч российских школьников. Пересдача прошла 4 и 5 июля.

Разиль Самигуллин