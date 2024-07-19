В Китае может появиться филиал «Татнефти»

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В Китае может появиться филиал «Татнефти». Совет директоров организации 26 июля примет решение о создании отделения в Китайской Народной Республике.

На заседании также будут подняты вопросы об исполнении бюджета в первом полугодии 2024 года, утверждении бюджета на август и формировании системы работы с инновационными компаниями в регионах деятельности и другие, сообщает «Интерфакс».

В конце июня акционеры компании «Татнефть» приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 87,88 рубля на акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев сумма составит 62,71 рубля на акцию.

Разиль Самигуллин