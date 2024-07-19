«Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Нижнекамскнефтехима» на уровне ruAАА со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Нижнекамскнефтехим» на уровне ruAАА. Прогноз по нему стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинг на уровне ruAАА обусловлен несколькими факторами: умеренно сильным риск-профилем отрасли, рыночными и конкурентными позициями компании, а также высокими показателями рентабельности. Кроме того, у компании низкая долговая нагрузка, комфортная ликвидность и низкие корпоративные риски.



По информации «Эксперт РА», долговая нагрузка компании на 31 декабря 2023 года была низкой, а отношение скорректированного долга к EBITDA составило 1,8х. Кроме того, ожидается, что этот показатель незначительно возрастет в ближайшие два года из-за финансирования строительства новых установок по производству этилбензола, стирола и полистирола.



Согласно расчетам агентства, операционный денежный поток компании достаточен для обслуживания долга и осуществления поддерживающих инвестиций. Агентство не ожидает значительного роста долговой нагрузки из-за материального оттока денежных средств компании в виде выданных займов или дивидендных выплат.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций «Нижнекамскнефтехима» на общую сумму 32,2 млрд рублей. Оба выпуска погасят в 2028 году.



Олег Исаков