На казанских пляжах организовали дежурство спасателей
На казанских пляжах для обеспечения безопасности на пляжах организовано ежедневное дежурство спасателей, рассказал начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.
С 1 июня по 30 августа ежедневно с 9:00 до 20:00 на пляжах города дежурят трое спасателей. На пляжах озера «Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье» будут дополнительно размещены спасатели. Все экипажи укомплектованы лодками, специальным снаряжением и медикаментами, — отметил Чанкин.
По его словам, в городе открыто пять пляжей и три организованных места отдыха:
- «Локомотив»;
- «Нижнее Заречье»;
- пляж «Озеро Большое Лебяжье»;
- озеро «Глубокое»;
- озеро «Комсомольское»;
- озеро «Лебяжье»;
- озеро «Изумрудное»;
- озеро в Парке Победы.
По его словам, все пляжи были проверены в соответствии со всеми требованиями.
— Провели первичный и лабораторный анализ воды и песка. Вблизи всех водоемов, где купание запрещено и опасно, были выставлены предупредительные аншлаги. Также провели косметический ремонт и устранили недочеты, очистили все пляжи от мусора, — заявил он.
Кроме того, правоохранительные органы попросили усилить патрулирование в вечернее время, а также в праздничные дни и выходные.
— На протяжении купального сезона проведут акцию по пропаганде безопасного нахождения на воде с практическим показом спасения утопающих, оказания первой помощи и обучения детей плаванию, — подытожил Сергей Чанкин.