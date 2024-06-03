На казанских пляжах организовали дежурство спасателей

Фото: Динар Фатыхов

На казанских пляжах для обеспечения безопасности на пляжах организовано ежедневное дежурство спасателей, рассказал начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.

С 1 июня по 30 августа ежедневно с 9:00 до 20:00 на пляжах города дежурят трое спасателей. На пляжах озера «Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье» будут дополнительно размещены спасатели. Все экипажи укомплектованы лодками, специальным снаряжением и медикаментами, — отметил Чанкин.

По его словам, в городе открыто пять пляжей и три организованных места отдыха:

«Локомотив»;

«Нижнее Заречье»;

пляж «Озеро Большое Лебяжье»;

озеро «Глубокое»;

озеро «Комсомольское»;

озеро «Лебяжье»;

озеро «Изумрудное»;

озеро в Парке Победы.

Призываю всех жителей города пользоваться только муниципальными пляжи во избежание несчастных случаев, — сказал Чанкин. предоставлено пресс-службой мэрии Казани

По его словам, все пляжи были проверены в соответствии со всеми требованиями.

— Провели первичный и лабораторный анализ воды и песка. Вблизи всех водоемов, где купание запрещено и опасно, были выставлены предупредительные аншлаги. Также провели косметический ремонт и устранили недочеты, очистили все пляжи от мусора, — заявил он.

Кроме того, правоохранительные органы попросили усилить патрулирование в вечернее время, а также в праздничные дни и выходные.

— На протяжении купального сезона проведут акцию по пропаганде безопасного нахождения на воде с практическим показом спасения утопающих, оказания первой помощи и обучения детей плаванию, — подытожил Сергей Чанкин.

