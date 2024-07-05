МЧС: с начала лета на водоемах России погибли 155 детей

Фото: Динар Фатыхов

В России с начала летнего сезона на водоемах погибло 812 человек, среди них — 155 детей. Такие данные приводит МЧС России.

В министерстве заявляют, что основные причины гибели детей — неумение плавать и отсутствие контроля со стороны взрослых. Большинство трагедий произошли в местах, необорудованных для купания. Всего сотрудники МЧС России выявили более 5 тысяч таких мест.

В то же время по стране задекларировано 3 260 пляжей, из которых 322 находятся в детских оздоровительных учреждениях, а также 1 767 баз-стоянок для маломерных судов.

Все требования безопасности на этих объектах обеспечивают органы власти субъектов и муниципалитеты. Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

Напомним, что на муниципальных пляжах Казани с начала купального сезона спасли пять человек. При этом не зафиксировано ни одного смертельного случая на воде.