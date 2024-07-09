Пять пляжей в Татарстане не прошли проверку Роспотребнадзора

Фото: Ринат Назметдинов

Пять пляжей в Татарстане не прошли проверку Роспотребнадзора. По результатам последних исследований воды водоемов в местах рекреаций выяснилось, что гигиеническим требованиям не соответствуют следующие пляжи:

«Нижнее Заречье» в Казани;

городские пляжи в Набережных Челнах и Альметьевске;

пляж «Аквапарк» в поселке городского типа Карабаш Бугульминского района;

набережная «Солнечный Ик» в Муслюмово.

В связи с тем, что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, Роспотребнадзор не рекомендует использовать эти зоны рекреации для купания.

Соответствующие уведомления уже направлены администрациям районов и ответственным юридическим лицам.

