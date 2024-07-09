Пять пляжей в Татарстане не прошли проверку Роспотребнадзора
Пять пляжей в Татарстане не прошли проверку Роспотребнадзора. По результатам последних исследований воды водоемов в местах рекреаций выяснилось, что гигиеническим требованиям не соответствуют следующие пляжи:
- «Нижнее Заречье» в Казани;
- городские пляжи в Набережных Челнах и Альметьевске;
- пляж «Аквапарк» в поселке городского типа Карабаш Бугульминского района;
- набережная «Солнечный Ик» в Муслюмово.
В связи с тем, что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, Роспотребнадзор не рекомендует использовать эти зоны рекреации для купания.
Соответствующие уведомления уже направлены администрациям районов и ответственным юридическим лицам.
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