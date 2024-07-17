Комитет Демпартии США планирует утвердить Джо Байдена кандидатом в президенты до начала съезда
Президент США Джо Байден может быть официально выдвинут от демократической партии на пост президента Соединенных Штатов Америки еще до начала партийного съезда. Окончательное решение будет принято путем онлайн-голосования.
Процесс голосования должен завершиться до начала очного съезда, однако начнется не раньше 1 августа. Демократы планируют закончить голосование в первую неделю августа, сообщает Интерфакс.
Решение комитета поспешить с выдвижением Джо Байдена вызвало возмущение внутри партии. Многие демократы считают, что имидж нынешнего президента пострадал и его шансы на победу в президентских выборах малы. Они призывают комитет отказаться от планов досрочного выдвижения президента. Съезд Демократической партии пройдет 19—22 августа в Чикаго.
Стоит напомнить, что в начале июня демократическая партия США выступала против того, чтобы президент страны Джо Байден выдвигался на новый срок. Десятки разочарованных чиновников-демократов, членов Конгресса США и избирателей выразили сомнения в способности президента спасти свою пошатнувшуюся партию и дать бой республиканцам.
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