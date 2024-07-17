Комитет Демпартии США планирует утвердить Джо Байдена кандидатом в президенты до начала съезда

Фото: Максим Платонов

Президент США Джо Байден может быть официально выдвинут от демократической партии на пост президента Соединенных Штатов Америки еще до начала партийного съезда. Окончательное решение будет принято путем онлайн-голосования.

Процесс голосования должен завершиться до начала очного съезда, однако начнется не раньше 1 августа. Демократы планируют закончить голосование в первую неделю августа, сообщает Интерфакс.

Решение комитета поспешить с выдвижением Джо Байдена вызвало возмущение внутри партии. Многие демократы считают, что имидж нынешнего президента пострадал и его шансы на победу в президентских выборах малы. Они призывают комитет отказаться от планов досрочного выдвижения президента. Съезд Демократической партии пройдет 19—22 августа в Чикаго.

Стоит напомнить, что в начале июня демократическая партия США выступала против того, чтобы президент страны Джо Байден выдвигался на новый срок. Десятки разочарованных чиновников-демократов, членов Конгресса США и избирателей выразили сомнения в способности президента спасти свою пошатнувшуюся партию и дать бой республиканцам.