В российских банках клиентов начнут предупреждать о рисках при оформлении ипотеки

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Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Банки станут обязаны предупреждать заемщиков о рисках.

В ближайшее время документ будет направлен на согласование в Банк России. С 1 января 2025 года он станет обязательным для банков, сообщает ТАСС.

Ипотечный стандарт устанавливает, какие сведения банк обязан раскрыть заемщику до заключения договора. В простой и понятной форме клиент должен быть предупрежден обо всех возможных рисках. Это нужно будет подтвердить подписью. Также в стандарте описаны принципы определения условий ипотечного договора. Кредитор должен учитывать сумму кредита, срок, уровень ставки, возможные комиссии и другие параметры.

Основная цель документа является уменьшение распространения высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы заемщики более четко понимали условия кредита и связанные с ним риски. Регулятор рассмотрит поступивший от комитета документ в течение 30 рабочих дней. После согласования Банком России комитет утвердит стандарт.

В июле в России также вступит закон, который позволит вернуть деньги, которые обманом были переведены мошенникам. Банки и платежные системы обяжут проверять и приостанавливать подозрительные переводы на 2 дня, несмотря на согласие клиента.