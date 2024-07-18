Банки начали поднимать ставки по льготной ипотеке для заемщиков, нарушивших правило «одна ипотека в одни руки»

Фото: Максим Платонов

Некоторые российские банки стали выявлять заемщиков с несколькими льготными ипотечными кредитами и повышать ставку по одному из них до рыночного уровня, пишет РБК.

Представитель Сбербанка подтвердил, что банк имеет право поднять ставку до рыночного значения, если обнаружится «лишняя» льготная ипотека. Он также добавил, что организация работает с каждым клиентом индивидуально, учитывая изменения законодательства и отмену льготного кредитования с господдержкой с 1 июля.

Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов сообщил, что случаи нарушения правила «одна льготная ипотека в одни руки» встречаются редко, но банк действительно повышает ставку по кредиту в такой ситуации.

Зампред правления «Абсолют Банка» считает, что случаи нарушения этого правила не массовые. По его мнению, речь идет менее чем о 0,1% клиентов, но разбор таких кейсов заканчивается повышением ставки по кредиту для заемщика. Новая ставка определяется как ключевая ставка на дату выдачи ссуды плюс 1,5—2 процентных пункта. Обновление условий по ипотеке происходит для заемщика со следующего платежного периода после выявления факта несоответствия условиям выплаты.



По предварительным данным, в июне выдача ипотеки по льготным программам выросла на 36,6% по сравнению с маем и составила 578 миллиардов рублей.

Рената Валеева