В России за минувший месяц на треть подскочила выдача льготных ипотек

Фото: Динар Фатыхов

По предварительным данным, в июне выдача ипотеки по льготным программам выросла на 36,6% по сравнению с маем и составила 578 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Банка России.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 1,8 раза: в июне 2022 года было выдано 323,6 миллиарда рублей льготной ипотеки.



С 1 июля в России отменили льготную ипотеку на новостройки. В обзоре «Реального времени» можно узнать, как эти изменения повлияют на жизнь горожан.