Сбер прекратит выдачу ипотеки по льготной программе и для IT-специалистов

Фото: Динар Фатыхов

Сбербанк объявил о прекращении выдачи ипотечных кредитов по массовой льготной государственной программе «Господдержка» и по программе льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщается на официальном сайте банка.

В преддверии закрытия программы «Господдержка», которая действует с 2020 года, Сбербанк максимально долго не ограничивал условия работы. Однако из-за аномально высокого спроса на ипотеку среди клиентов других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан до официального закрытия программы с 1 июля. В связи с этим с 21 июня прекращается прием заявок и запись на сделку.

По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме. По одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня.

Также Сбербанк продолжит принимать заявки по программе для IT-специалистов, но временно приостанавливает выдачу кредитов в связи с окончанием выделенного лимита. Банк обещает возобновить выдачи при выделении нового лимита, а по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи также пройдут в полном объеме.

За время действия программы «Господдержка» Сбербанк выдал 868,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 3 трлн рублей. Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 года, и за это время Сбербанк выдал 30,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 234,4 млрд рублей.

Напомним, после отмены льготных программ средний платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру в Казани по рыночной ставке составит 105 тысяч рублей.