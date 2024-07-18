СК просит ареста для экс-начальника Управления ЗАГС по «премиальному» делу

Фото: Динар Фатыхов

В Набережночелнинский горсуд поступило ходатайство на арест бывшего начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной. Два дня назад ее пригласили на очные ставки в качестве свидетеля, после чего предъявили постановление о возбуждении дела по двум статьям — мошенничество и превышение полномочий, и задержали. Вину задержанная отрицает, отмечают источники «Реального времени».



Дело расследует 6-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ. Вопросы к Нигматуллиной появились после допросов двух других фигурантов дела. По информации «Реального времени», показания против бывшей начальницы дали и главбух — завсектором ресурсного обеспечения и госзакупок Управления ЗАГС Ландыш Шарафутдинова (с марта находится под запретом определенных действий), и бывший замначальника Управления Ренат Ахметзянов (заочно арестованный в апреле и заключенный под стражу в мае после добровольного возвращения из Грузии).

Напомним, от должности начальника Управления ЗАГС Нигматуллину с 20 марта текущего года освободил Рустам Минниханов после того, как стало известно о задержании Шарафутдиновой.

До появления претензий в адрес Гульшат Нигматуллиной версия следствия по делу звучала так: в период с ноября по декабрь 2020-го Ахметзянов, Шарафутдинова и не установленные сотрудники Управления ЗАГС незаконно перечислили не менее 4,5 млн рублей в качестве выплат стимулирующего характера на денежные счета специалистов подразделений ЗАГС в Лениногорском, Муслюмовском, Бугульминском и Черемшанском районах — за перевод и оцифровку архивных документов. Однако свои премии специалисты обналичили и отдали начальству, полагали в СК.

По данным источников «Реального времени», по результатам оперативной и следственной работы предполагаемый ущерб увеличился до 6 млн 750 тысяч рублей. Именно он фигурирует в постановлении о возбуждении дела против Нигматуллиной.

Ходатайство будет рассмотрено в 11 часов, уточнили в пресс-службе Набережночелнинского суда.