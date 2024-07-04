УНИКС подписал контракт с тяжелым форвардом Сергеем Тороповым

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС подписал контракт с российским тяжелым форвардом Сергеем Тороповым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.

34-летний уроженец Нижнего Новгорода последние два сезона провел в составе баскетбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга, где стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В минувшем сезоне Сергей Торопов принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 3,4 очка и делая 2 подбора за 10 минут на паркете.

До перехода в «Зенит» Сергей Торопов выступал за саратовский «Автодор», МБА из Москвы, «Нижний Новгород», «Самару», владивостокский «Спартак-Приморье», «Темп-СУМЗ» из Ревды и череповецкую «Северсталь».

Напомним, УНИКС подписал со своим атакующим защитником Артемом Комоловым новый контракт по схеме «1+1».