МЧС: в 23 регионах России потушили еще 79 лесных пожаров

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За прошедшие сутки в 23 российских регионах ликвидировали 79 очагов лесных возгораний. В то же время продолжается борьба с огнем в лесах 20 субъектов России, где зафиксировано 222 пожара.

По словам МЧС, на борьбу со стихией брошены значительные силы: в борьбе с огнем участвуют 5 273 человека, 593 единицы спецтехники и 151 воздушное судно.

В двух регионах — Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) — введен федеральный режим чрезвычайной ситуации.

Помощь регионам в тушении лесных пожаров оказывают 539 специалистов федрезерва «Авиалесоохраны». взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

Еще строже меры противопожарной безопасности в 55 субъектах России, где установлен особый противопожарный режим. На период его действия доступ в лес категорически запрещен.

Олег Исаков