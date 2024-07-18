МЧС: в 23 регионах России потушили еще 79 лесных пожаров
За прошедшие сутки в 23 российских регионах ликвидировали 79 очагов лесных возгораний. В то же время продолжается борьба с огнем в лесах 20 субъектов России, где зафиксировано 222 пожара.
По словам МЧС, на борьбу со стихией брошены значительные силы: в борьбе с огнем участвуют 5 273 человека, 593 единицы спецтехники и 151 воздушное судно.
В двух регионах — Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) — введен федеральный режим чрезвычайной ситуации.
Еще строже меры противопожарной безопасности в 55 субъектах России, где установлен особый противопожарный режим. На период его действия доступ в лес категорически запрещен.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.