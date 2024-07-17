Лавров: Россия будет готова работать с любым президентом США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к работе с любым президентом США, которого выберет американский народ.

Сергей Лавров добавил, что именно при Дональде Трампе диалог между США и Россией сохранялся, несмотря на санкционную войну против Москвы, сообщает ТАСС.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк сегодня. Он примет участие в дебатах Совета Безопасности ООН. Как председатель Совбеза Лавров проведет дискуссию на тему: «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».