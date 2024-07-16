Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в дебатах Совета Безопасности ООН, сообщает пресс-служба министерства. Как председатель Совбеза Лавров проведет дискуссию на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

17 июля состоится министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Борт главы МИД РФ преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облете недружественных стран более чем за 12 часов. Во время перелета не возникало никаких непредвиденных обстоятельств.

В ходе пребывания в Нью-Йорке запланированы двусторонние встречи Сергея Лаврова с представителями других государств. На них будут обсуждаться актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и положение в секторе Газа, украинский кризис и усилия в защиту Устава ООН.

Напомним, что последний раз Лавров участвовал в заседании Совета Безопасности ООН в январе этого года. Тогда он выступал по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании СБ по украинскому вопросу.