Компания из Нижнекамска задолжала работникам 3 млн рублей зарплаты

Фото: Максим Платонов

Компания из Нижнекамска задолжала работникам 3 млн рублей зарплаты. Предприятие не выплачивало заработную плату 20 сотрудникам в течение полугода.

После вмешательства прокуратуры трудовые права граждан были соблюдены, и владелец компании погасил долг. Вследствие этого уголовное преследование в отношении организации было прекращено, сообщает ВГТРК Татарстан.

Аналогичная ситуация произошла в Менделеевском районе республики. Местная компания задолжала работникам 6,5 млн рублей заработной платы. Долг по зарплате был выплачен после вмешательства прокуратуры.