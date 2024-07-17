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Общество

Компания из Нижнекамска задолжала работникам 3 млн рублей зарплаты

19:55, 17.07.2024
Компания из Нижнекамска задолжала работникам 3 млн рублей зарплаты
Фото: Максим Платонов

Компания из Нижнекамска задолжала работникам 3 млн рублей зарплаты. Предприятие не выплачивало заработную плату 20 сотрудникам в течение полугода.

После вмешательства прокуратуры трудовые права граждан были соблюдены, и владелец компании погасил долг. Вследствие этого уголовное преследование в отношении организации было прекращено, сообщает ВГТРК Татарстан.

Аналогичная ситуация произошла в Менделеевском районе республики. Местная компания задолжала работникам 6,5 млн рублей заработной платы. Долг по зарплате был выплачен после вмешательства прокуратуры.

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