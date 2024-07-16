Компания из Татарстана задолжала работникам 6,5 млн рублей заработной платы

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Компания из Татарстана задолжала работникам 6,5 млн рублей заработной платы. После вмешательства прокуратуры трудовые права работников были восстановлены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуру Менделеевского района поступила коллективная жалоба работников о долгах по зарплате. Позже надзорным ведомством было установлено, что компания ООО «Завод силикатного кирпича» не выплатила зарплату 82 сотрудникам за февраль — май 2024 года.

Схожая ситуация произошла в Верхнеуслонском районе в начале июля. Тогда прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Зенкар». Как показала проверка, организация задолжала 41 сотруднику зарплату на общую сумму свыше 8 млн рублей.