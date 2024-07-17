Клуб НХЛ «Каролина» выставил Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов
Клуб НХЛ «Каролина» выставил российского хоккеиста Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов. Соответствующее решение было принято для последующего расторжения контракта.
Об уходе Евгения Кузнецова из НХЛ стало известно в начале недели. Российский нападающий перешел в НХЛ в 2010 году, тогда его на драфте выбрала команда «Вашингтон Кэпиталз», сообщает ТАСС.
Хоккеист является двукратным чемпионом мира, а также обладателем Кубка Стэнли. Из наград со сборной у нападающего есть титул чемпиона мира среди молодежных команд.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.