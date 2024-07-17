Клуб НХЛ «Каролина» выставил Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов

Фото: Динар Фатыхов

Клуб НХЛ «Каролина» выставил российского хоккеиста Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов. Соответствующее решение было принято для последующего расторжения контракта.

Об уходе Евгения Кузнецова из НХЛ стало известно в начале недели. Российский нападающий перешел в НХЛ в 2010 году, тогда его на драфте выбрала команда «Вашингтон Кэпиталз», сообщает ТАСС.

Хоккеист является двукратным чемпионом мира, а также обладателем Кубка Стэнли. Из наград со сборной у нападающего есть титул чемпиона мира среди молодежных команд.