Хоккеист Евгений Кузнецов вернется в КХЛ и подпишет контракт со СКА

Фото: Динар Фатыхов

Хоккеист Евгений Кузнецов вернется в КХЛ и подпишет контракт со СКА. Игрок будет выступать за питерскую команду на протяжении четырех лет, сообщает портал «Чемпионат».

В 2010 году Евгения Кузнецова на драфте НХЛ выбрала команда «Вашингтон Кэпиталз». Нападающий выступал за команду начиная с сезона 2013/2014, но последний сезон игрок отыграл за «Каролина Харрикейнз». Нападающий дебютировал в КХЛ в составе «Трактора». За 251 игру он набрал 167 результативных действий.

Стоит подчеркнуть, что Евгений Кузнецов является двукратным чемпионом мира, а также обладателем Кубка Стэнли. Из наград со сборной у нападающего есть титул чемпиона мира среди молодежных команд.