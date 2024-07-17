Казанские девелоперы ведут переговоры о строительстве коммерческого жилья в Менделеевске

Фото: Максим Платонов

Казанские девелоперы ведут переговоры с властями Менделеевска о строительстве коммерческого жилья в городе. Об этом chelny-biz.ru рассказал глава района Радмир Беляев.

— Идут переговоры. Прорабатываем этот вопрос. Пока конкретики нет. Это небольшая компания, которая занимается строительством малоэтажных домов, — отметил он в разговоре с изданием.

Беляев уже сообщал, что тема жилищного строительства выходит на первый план в районе. Есть перспективы введения крупных производств, в том числе проекта «Аммоний-2», развития промпарка «Менделеевск 2.0», расширения СЭЗ «Алабуга Менделеевск».

— Все это требует обеспечения современным комфортным жильем и инфраструктурой, — говорил тогда Беляев.

В середине июня стало известно, что за первые 5 месяцев 2024 года в Татарстане объем жилищного строительства вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 млн кв. метров.

Елизавета Пуншева