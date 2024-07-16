В Сочи ограничат потребление электроэнергии из-за дефицита мощности в энергосистеме Краснодарского края
В Сочи ограничат потребление электроэнергии из-за дефицита мощности в энергосистеме Краснодарского края. Ограничения введены по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления, сообщает «Интерфакс».
После ликвидации дефицита мощности ограничения потребления отменят, электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме. Проведение восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения.
Стоит напомнить, что на Юге России несколько миллионов человек остались без света. Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС без электроэнергии остались Ростов-на-Дону, Краснодар, Элиста, Анапа, Армавир, Новороссийск, Севастополь и другие населенные пункты.
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