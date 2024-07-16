Госжилинспекция Татарстана выписала 21 двору республики предупреждения за плохое содержание ремонта

Фото: Динар Фатыхов

Государственная жилищная инспекция Татарстана провела проверку реализации республиканской программы «Наш двор». Инспекция осмотрела территории в восьми муниципальных районах республики, где реализуется программа.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения в благоустройстве территорий, которые обслуживают 18 управляющих компаний и три ТСЖ. В ведомстве рассказали о следующих нарушениях: сломанные архитектурные элементы, заросли на детских площадках, недостаточное покрытие песком, трещины на асфальте и повреждения бордюров.

Должностные лица в семи районах получили предупреждения. Они должны привести дворы в порядок в кратчайшие сроки под контролем инспекции.

Накануне главы районов Казани отчитались о том, как реализуется программа «Наш двор» в столице Татарстана.

Олег Исаков