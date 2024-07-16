В 2025 году Татарстан направит более 3,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Фото: Руслан Ишмухаметов

Более 3,3 млрд рублей будет выделено в 2025 году в Татарстане на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Программа реализуется в период с 2021 по 2025 год. Данное постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Общий объем финансирования программы составляет 12,9 млрд рублей. Финансирование выглядит следующим образом:

в 2021 году — 2,4 млрд рублей:

в 2022 году — 2,6 млрд рублей;

в 2023 году — 2,4 млрд рублей;

в 2024 году — 2,2 млрд рублей;

в 2025 году — 3,3 млрд рублей.

В рамках программы ожидается улучшение ряда показателей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Так, планируется снизить долю аварийных зданий медицинских организаций до 16,6%, увеличить число посещений сельскими жителями медучреждений на одного человека до 5,47 единицы, сократить количество старого оборудования (более 10 лет) до 10,5%, а также повысить оценку общественного мнения по удовлетворенности до 64%.

В минувшем году в рамках проекта в Татарстане капитально отремонтировали 27 медицинских учреждений, планы на 2024-й — обновить еще 29. Были построены 117 объектов здравоохранения, в этом году возведут 105.

В 2024-м закуплено 8 804 единицы медицинского оборудования. Новое оборудование поступит в Атнинскую, Дрожжановскую, Кайбицкую и Черемшанскую ЦРБ, а также в Камско-Полянскую участковую больницу.