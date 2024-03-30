Более 8 тысяч единиц медоборудования поступит в учреждения первичного звена Татарстана в 2024 году

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в текущем году в Татарстане будет закуплено 8 804 единицы медицинского оборудования. Финансирование идет из федерального и республиканского бюджетов.

Новое оборудование поступит в Атнинскую, Дрожжановскую, Кайбицкую и Черемшанскую ЦРБ, а также в Камско-Полянскую участковую больницу.

В прошлом году в рамках этой же программы в Татарстан уже было поставлено 1 805 единиц медицинского оборудования, в том числе четыре компьютерных томографа. Приобретенное оборудование позволит значительно улучшить качество диагностики заболеваний и повысить доступность оказания медицинской помощи жителям республики.

Напомним, в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики (РЦОЗ и МП) состоялся медицинский совет, на котором были подведены итоги деятельности за 2023 год и озвучены задачи на 2024-й.

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Разиль Самигуллин