Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Решение было принято с целью ограничения санкционного влияния, сообщает пресс-служба Центробанка.
В рамках публикации статистики банк публиковал ежедневную информацию об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю. Статистика рассчитывалась на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».
В конце мая Центральный банк России также сообщил о растущих трудностях операций с валютами дружественных стран на фоне ужесточения санкций со стороны США.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.