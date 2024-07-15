Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Фото: Арсений Губаев

Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Решение было принято с целью ограничения санкционного влияния, сообщает пресс-служба Центробанка.

В рамках публикации статистики банк публиковал ежедневную информацию об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю. Статистика рассчитывалась на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».

В конце мая Центральный банк России также сообщил о растущих трудностях операций с валютами дружественных стран на фоне ужесточения санкций со стороны США.