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Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

19:25, 15.07.2024
Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Фото: Арсений Губаев

Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Решение было принято с целью ограничения санкционного влияния, сообщает пресс-служба Центробанка.

В рамках публикации статистики банк публиковал ежедневную информацию об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю. Статистика рассчитывалась на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».

В конце мая Центральный банк России также сообщил о растущих трудностях операций с валютами дружественных стран на фоне ужесточения санкций со стороны США.

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