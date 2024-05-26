ЦБ зафиксировал рост трудностей со сделками в нацвалютах дружественных стран

Фото: Анна Сейтумерова

Центральный банк России сообщил о растущих трудностях операций с валютами дружественных стран на фоне ужесточения санкций со стороны США. Об этом сообщает «Газета.ru».

Регулятор отмечает, что положительная динамика корреспондентских отношений в валютах дружественных стран замедлилась из-за санкций США, принятых в декабре 2023 года. Санкции осложнили взаимодействие российских банков с кредитными организациями ряда дружественных государств.

В соответствии с декабрьским указом президента Джо Байдена Минфин США получил полномочия в упрощенном порядке вводить ограничения в отношении банков, нарушающих антироссийские санкции. Вслед за этим операции с РФ приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank — основной расчетный центр для китайских импортеров. Bank of China стал требовать сведения о связи транзакций с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, КНДР, Кубой, Сирией, Вооруженными силами или ОПК России.

Это лишь часть проблем, с которыми сталкиваются финансовые организации дружественных стран при проведении операций с российскими партнерами. В апреле китайские банки China Citic, ICBC, Industrial и Bank of Taizhou полностью прекратили принимать платежи из России в юанях. Ранее армянские участники платежной системы ArCa отказались обслуживать российские карты «Мир».

Напомним, президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, которое активно развивается, несмотря на последствия пандемии и действия третьих стран. Также Владимир Путин назвал своевременным решение перевести расчеты с Китаем в рубли и юани.

Разиль Самигуллин