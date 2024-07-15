ЦБ: стоит рассмотреть переходный период после окончания «пилота» по исламскому банкингу

Фото: Арсений Губаев

Банк России предложил рассмотреть переходный период после окончания «пилота» по исламскому банкингу, который завершится в сентябре 2025 года. Сам эксперимент проводится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025-го на территории четырех регионов — Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана. Его участниками могут стать юридические лица, включенные в реестр, который ведет ЦБ, сообщает «Интерфакс».

В ходе одной из сессий Кавказского инвестиционного форума директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева заявила, что после завершения эксперимента может быть введен переходный период. Это необходимо для того, чтобы все правовые условия были выработаны, законодательство принято, а также введен постоянно действующий реестр участников.

Она добавила, что некоторые элементы можно дополнительно донастроить в рамках имеющегося периода до сентября 2025 года. Лозгачева дополнила, что если соответствующие договоренности будут достигнуты, то осенью совместно с Госдумой и Министерством финансов будут внесены изменения в существующий закон.

На данный момент в реестре участников эксперимента находится 21 организация. ЦБ рассчитывает, что их число будет расти. В конце 2023 года объем сделок партнерского финансирования составил 1,8 млрд рублей, а по итогам первого квартала 2024-го — 2,6 млрд рублей.

В начале июля Министерство финансов России выступило за продление сроков проведения эксперимента по исламскому финансированию. Так, эксперимент может быть продлен еще на два года.