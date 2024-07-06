Минфин предложил продлить эксперимент по исламскому банкингу на два года

Фото: Максим Платонов

Министерство финансов России выступило за продление сроков проведения эксперимента по исламскому финансированию. Эксперимент, который сейчас проводится в четырех регионах России, может быть продлен еще на два года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Ивана Чебескова.

— Есть разные позиции, как лучше сделать. Но нам кажется, есть консенсус, что 2025 года недостаточно, чтобы выйти на полноценное регулирование. Поэтому мы предлагали продлить еще «пилот», чтобы был некий переходный период к выходу на полноценное регулирование, — рассказал Иван Чебесков.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября 2023 года и продлится до 1 сентября 2025-го. В нем участвуют четыре региона: Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Участниками эксперимента могут стать юридические лица, включенные в реестр Центрального банка.

В рамках эксперимента участники не могут устанавливать вознаграждение в виде процентной ставки при совершении сделок, а также финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами и игорным бизнесом.

В начале июля Минфин России также предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог. В 2025 году предлагается установить налог в размере 1% от стоимости проживания. Однако ставка будет расти и к 2029 году составит 5%.