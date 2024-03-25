В России подписали закон, обязывающий образовательные учреждения размещать на зданиях российский флаг

В России подписали закон, обязывающий образовательные учреждения размещать на зданиях российский флаг. Данное условие вступает в силу с нового учебного года. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Согласно закону, изменения вводятся во вторую часть 4 статьи Федерального конституционного закона «О Государственном флаге РФ». Так, в документе слово «общеобразовательных» заменяется словом «образовательных». Документ был опубликован на портале правовой информации. Государственная дума одобрила изменения 19 марта 2024 года, а Совет Федерации — 20 марта.

Ранее Государственная дума получила проект федерального закона «О ратификации Протокола №2 к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о предоставлении государственного экспортного кредита Правительству Турецкой Республики от 29 декабря 2017 г.».

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Разиль Самигуллин