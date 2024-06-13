В Госдуму хотят внести законопроект о «сталкинге»

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Ксения Горячева предложила ввести в российское законодательство понятие «сталкинг» (от англ. stalking — преследование). Первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию рассказала об этом в рамках обсуждения проблемы домашнего насилия и защиты жертв. Согласно инициативе, суд сможет выдавать охранный ордер, запрещающий преследователю приближаться к жертве, где бы она ни находилась.



По словам Горячевой, охранный ордер будет выдаваться только по решению суда, что исключает возможность его использования в бытовых целях или для сведения счетов. Это позволит полиции более эффективно защищать людей от преследования.

Обсуждение вопроса «сталкинга» планируется провести на круглом столе в Государственной думе 25 июня.

Отметим, что ранее в Госдуме предлагали ввести систему блокировки в соцсетях за кибербуллинг пользователей.

