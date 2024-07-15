McKinsey: искусственный интеллект меняет профессию риелторов

Технологические инновации, такие как дрон-фотография и виртуальная реальность, уже существенно повлияли на сферу недвижимости. Однако с приходом генеративного ИИ изменения обещают быть еще более значительными. Недавний отчет McKinsey оценивает потенциал генеративного ИИ в индустрии недвижимости до $180 млрд.

Генеративный ИИ может кардинально изменить повседневные задачи риелторов. Например, ИИ способен быстро создавать описания объектов недвижимости на основе фотографий, планов этажей или видео, снятых с дронов. Эти описания могут быть персонализированы под каждого клиента. Для объектов, которые еще не построены, ИИ может создавать изображения или даже виртуальные туры по ним.

Чат-боты помогут с обслуживанием клиентов, отвечая на их вопросы и автоматически планируя показы недвижимости. Брокеры и инвесторы смогут использовать ИИ для анализа рыночных трендов и оценки стоимости недвижимости, что облегчит процесс принятия инвестиционных решений. ИИ также автоматизирует многие повторяющиеся задачи, такие как проверка документов и оценка рисков. Оценщики недвижимости сократят время на сбор и анализ информации, так как ИИ автоматизирует процесс выявления сопоставимых объектов и других факторов, влияющих на цены.

С переходом генеративного ИИ на рутинные и аналитические задачи, риелторы, оценщики, брокеры и маркетологи сосредоточатся на стратегических обязанностях. Breno Assis на Unsplash

Ипотечные брокеры упростят процесс работы с заявками на кредиты, автоматизируя административные задачи, включая андеррайтинг и оценку надежности заявителей, а также обнаружение мошеннических заявок. Это поможет брокерам предлагать более персонализированные кредиты, соответствующие требованиям клиентов.

С переходом генеративного ИИ на рутинные и аналитические задачи риелторы, оценщики, брокеры и маркетологи сосредоточатся на стратегических обязанностях. Развитие навыков коммуникации, решения проблем и построения отношений станет более востребованным, как и умение эффективно использовать ИИ-инструменты.

Хотя некоторые рабочие места могут исчезнуть, появятся новые роли, такие как инженеры по настройке ИИ и интеграторы технологий. Индустрия недвижимости остается конкурентной, и способность быстрее и эффективнее заключать сделки будет определять карьерный рост.



Екатерина Петрова