В вузах России учредят стипендию имени погибшего военкора Журавлева
Международная медиагруппа «Россия сегодня» совместно с МГУ имени Ломоносова, Высшей школой экономики и Российским экономическим университетом имени Плеханова учредит стипендию имени военкора РИА «Новости» Ростислава Журавлева, который погиб, исполняя свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции.
15 июля состоится торжественное подписание соглашения об учреждении стипендии. Она будет присуждаться студентам, обучающимся по направлению «Журналистика» и отличившимся своими выдающимися способностями.
Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в зоне специальной военной операции. Тогда под огонь попала группа журналистов.
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