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Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения СВО

14:25, 22.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения СВО
Фото: скриншот видео на YouTube от realnoevremya.ru

Военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент агентства.

Также ранения получил фотокорреспондент Константин Михальчевский. Уточняется, что обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

По предварительным данным, ранения также получил журналист «Известий».

В кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга вечером 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Изначально уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позже СКР переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Владлена Татарского президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно.

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Максим Кокунин
ПроисшествияОбщество

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