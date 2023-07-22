Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения СВО
Военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент агентства.
Также ранения получил фотокорреспондент Константин Михальчевский. Уточняется, что обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.
По предварительным данным, ранения также получил журналист «Известий».
В кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга вечером 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Изначально уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позже СКР переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Владлена Татарского президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым