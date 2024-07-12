За первые 7 месяцев 2024 года многодетным семьям Татарстана предоставили более 48 тысяч земельных участков

Фото: Ирина Плотникова

За первые 7 месяцев 2024 года многодетные семьи Татарстана получили более 48 тысяч земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства земельных отношений республики.

По состоянию на 11 июля в списки на получение участка включили 72,1 тысячи многодетных граждан, в том числе по городу Казани — 18 119, по городу Набережные Челны — 9 419 заявителей.

На кадастровый учет в республике поставили почти 52 тысячи земельных участков. Из них в Казани числится 8,3 тысячи, а в Набережных Челнах — 3,4 тысячи.

С начала 2024 года в России наблюдается рост спроса на страхование загородной недвижимости. Так, в отдельных регионах страны интерес к этой услуге увеличился на 31%.