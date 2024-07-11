В России могут начать депортировать иностранцев, которые отсидели в тюрьме

Фото: Максим Платонов

В России могут начать депортировать иностранцев, которые отсидели в тюрьме. Соответствующее предложение в Госдуме было озвучено вице-спикером парламента Владиславом Даванковым, сообщает RT.

В настоящее время в России иностранцы после освобождения из тюрьмы могут продолжить жить в России. Депортация предусмотрена только за определенные нарушения.

В начале текущего года в России также подняли вопрос о депортации иностранцев. Тогда данные меры предлагали ввести в отношении осужденных за домогательства к людям.