В России могут начать депортировать иностранцев, которые отсидели в тюрьме
В России могут начать депортировать иностранцев, которые отсидели в тюрьме. Соответствующее предложение в Госдуме было озвучено вице-спикером парламента Владиславом Даванковым, сообщает RT.
В настоящее время в России иностранцы после освобождения из тюрьмы могут продолжить жить в России. Депортация предусмотрена только за определенные нарушения.
В начале текущего года в России также подняли вопрос о депортации иностранцев. Тогда данные меры предлагали ввести в отношении осужденных за домогательства к людям.
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