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В России могут начать депортировать иностранцев, которые отсидели в тюрьме

14:50, 11.07.2024
В России могут начать депортировать иностранцев, которые отсидели в тюрьме
Фото: Максим Платонов

В России могут начать депортировать иностранцев, которые отсидели в тюрьме. Соответствующее предложение в Госдуме было озвучено вице-спикером парламента Владиславом Даванковым, сообщает RT.

В настоящее время в России иностранцы после освобождения из тюрьмы могут продолжить жить в России. Депортация предусмотрена только за определенные нарушения.

В начале текущего года в России также подняли вопрос о депортации иностранцев. Тогда данные меры предлагали ввести в отношении осужденных за домогательства к людям.

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