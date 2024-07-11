В российских вузах обучается рекордное количество иностранных студентов

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Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский сообщил, что в настоящее время в России обучаются 355 тысяч иностранных студентов. Это рекордное число за всю историю страны, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

По указу президента России Владимира Путина о национальных целях развития к 2030 году количество иностранных студентов должно составить не менее 500 тыс. Общее число студентов в России составляет около 4 млн человек, из них примерно 8% — иностранцы.

Большинство иностранных студентов — это граждане стран СНГ, Китая, Ирана и Индии. Растет количество студентов из Африки, Латинской Америки, а также Ирана и Китая. Рост числа иностранных обучающихся свидетельствует о высокой востребованности российского высшего образования.

— Не случайно Россия была и остается одним из лидеров в области науки, в области технологий. Это невозможно без хорошего качественного образования. Иностранные студенты голосуют ногами, голосуют рублем за российское образование, — подчеркнул Константин Могилевский. Он добавил, что из 355 тысячи студентов 41 тысяча учится по правительственным стипендиям, еще несколько десятков тысяч — на равных с гражданами России правах, а остальные — на коммерческой основе.

В конце мая также стало известно, что в ходе приемной кампании 2023/24 учебного года российские университеты приняли более 29,7 тысячи иностранных студентов по правительственной квоте, как указано в Национальном докладе о реализации государственной политики в сфере образования. Наибольшее число студентов прибыло из Беларуси, Таджикистана и Китая.