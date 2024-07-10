Завершается благоустройство второй очереди сквера вблизи ж/д вокзала «Казань-2»

Фото: взято с сайта kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин в рамках обхода Московского района проверил ход работ по благоустройству сквера, пишет исполком города. Благоустройство территории проводится в три очереди, две из которых уже выполнены.

В ходе проверки начальник отдела развития общественных пространств Института развития Казани Рузаль Фархуллин доложил мэру, что перед укладкой тротуарной плитки на площади 3 тыс. кв. м были проанализированы пешеходные маршруты. Впервые в сквере применят необычную навигацию: 24 указателя, направляющих к вокзалу, метро или автобусной остановке, вмонтируют прямо в плитку.

Ильсур Метшин отметил, что сквер является въездными воротами в Казань со стороны железной дороги и местом для отдыха горожан из прилегающих домов. Также он подчеркнул важность правильного проектирования тротуаров и освещения, а также видеонаблюдения для повышения безопасности пребывания в парке.

Для велосипедистов оборудуют парковку с 20 секциями. взято с сайта kzn.ru

До этого в общественном пространстве освещалась лишь главная аллея, теперь 81 опору установили по всему скверу площадью 3,5 гектара. В ближайшее время появятся 30 антивандальных скамеек и 15 урн.

Осенью планируется озеленение территории. Планируется высадить хвойные кустарники и деревья с густой широкой кроной — кедр, горную сосну, липу и тис, а также цветущие деревья (вишню, каштан, сирень, черемуху) и пышные яркие кустарники (гортензию, спирею серую, барбарис и шиповник).

