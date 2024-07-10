Владимир Путин призвал учитывать международный спортивный календарь при планировании турниров в России
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность учета международного спортивного календаря при организации масштабных соревнований в стране. Это позволит обеспечить участие достаточного количества спортсменов.
— Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба, все-таки планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречия с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого высокого уровня, — сказал президент.
Поручение президента было адресовано министру спорта России Михаилу Дегтяреву.
Напомним, следующие Игры стран БРИКС 2025 года пройдут в Бразилии. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. По словам Леонова, бразильская делегация выразила опасения, что повторить масштаб прошедших соревнований будет сложно. Однако он заверил, что российская сторона готова оказать помощь.
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