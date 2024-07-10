С начала лета на водоемах Татарстана погибло 24 человека

Фото: Динар Фатыхов

С начала лета в водоемах Татарстана погибло 24 человека. В прошлом году их число составило 17 человек, это на 29% меньше, чем в 2024 году, сообщает ВГТРК «Татарстан».

Суммарно с начала 2024 года на водоемах республики погибло 39 человек, это на 20% больше, чем годом ранее. По словам главного государственного инспектора по маломерным судам Татарстана Юрия Венедиктова еженедельно в выходные дни погибают от двух до четырех человек.

Инспектор добавил, что, по его мнению, главной причиной гибели людей на водоемах является купание в необорудованных местах. В таких водоемах погибло 20 человек, из них двое — это дети. Еще одной причиной смерти людей на воде Юрий Венедиктов назвал случайное падение в воду, в результате чего погибли 17 человек, среди которых было двое детей.

В начале июля МЧС России сообщило, что в стране с начала летнего сезона на водоемах погибло 812 человек, среди них 155 детей. В министерстве заявляют, что основные причины гибели детей — неумение плавать и отсутствие контроля со стороны взрослых.