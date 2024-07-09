Муфтий Татарстана: нельзя запрещать или ограничивать обязательную для мусульманок религиозную одежду

Фото: Динар Фатыхов

Законопроект, внесенный в Госдуму вице-спикером от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым, вызвал критику со стороны Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

— Выражаю полную солидарность с заявлением против законодательной инициативы по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России, — написал муфтий Самигуллин в своем телеграм-канале.

Согласно законопроекту, региональные власти и образовательные учреждения могут получить право запрещать ношение одежды, полностью или частично скрывающей лицо, а также религиозной одежды и одежды с религиозными атрибутами или символикой.

Самигуллин подчеркнул, что требование покрывать голову — это часть религии для мусульманок и покушение на право соседа исповедовать свою веру может привести к нарушению межнационального согласия.

Муфтий также отметил, что право граждан России на исповедование своей религии закреплено в Конституции и мусульмане не отступят от своих убеждений ни при каких обстоятельствах.