В Казани продлили ограничение движения по улице Авангардной

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани частично перекрыли проезжую часть по улице Аванградной в районе зданий №1к2 и стр.1 по улице Владимира Кулагина. Ограничение связано с переустройством газопровода вблизи жилого комплекса, сообщает комитет внешнего благоустройства мэрии Казани.

Проезжая часть будет закрыта до 17.00 24 июля. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, частично ограничили движение транспорта и пешеходов на улице Большой Красной. Так, с 14 по 31 августа будет закрыта проезжая часть и тротуар здания №63.