Часть домов Советского района отключат от водоснабжения с 16 июля

Фото: Динар Фатыхов

Часть домов Советского района отключат от водоснабжения с 9.00 16 июля. Подача воды будет возобновлена 17 июля в 11.00. Данные меры будут приняты из-за работ по подключению переложенного в рамках реконструкции участка к центральным сетям водоснабжения, сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».

Работы по подключению водоснабжения будут вестись от улицы Красной Позиции до улицы Аделя Кутуя. Со списком адресов, которых коснется отключение и понижение давления воды, можно ознакомиться по ссылке.

Отключение воды в домах также ожидает жителей части улиц Авиастроительного района 13 и 14 июля. Ограничения подачи воды связано с производством работ по подключению двух водопроводов объекта «Жилой комплекс «Династия» по улице М. Миля к централизованным сетям водоснабжения.