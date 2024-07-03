Из-за подключения нового ЖК к водопроводной сети часть улиц Авиастроительного района останется без воды

Фото: Динар Фатыхов

Из-за подключения нового ЖК к водопроводной сети часть улиц Авиастроительного района останется без воды с 13 по 14 июля. Ограничения подачи воды связано с производством работ по подключению двух водопроводов объекта «Жилой комплекс «Династия» по улице М. Миля к централизованным сетям водоснабжения города с 9 часов 13 июля до 11 часов 14 июля.

Также сегодня на улицах Циолковского, Чайковского и в 80 частных домах, в поселке Новое Караваево и частично в 50 частных домах отключат холодное водоснабжение до устранения аварий на сетях водоснабжения. С перечнем улиц, в которых произойдет отключение воды, можно ознакомиться по ссылке.

С сегодняшнего дня также будет прекращена подача воды в ряд домов Кировского района до устранения аварии. Так, без воды останутся дома на улице Боевой.

Разиль Самигуллин