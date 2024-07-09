Футбольный клуб из Италии сделал предложение «Рубину» по покупке Мирлинда Даку

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб из Итальянской серии А «Кальери» сделал предложение «Рубину» по трансферу албанского нападающего Мирлинда Даку. Казанский клуб в настоящий момент не ответил на запрос, сообщает Матч ТВ.

Мирлинд Даку перешел в казанский «Рубин» в июле 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В прошедшем сезоне албанский нападающий принял участие в 33 матчах, в них он забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, 3 июля команда объявила об уходе полузащитник Леона Мусаева. Он перешел в московскую «Родину». По словам агента футболиста, уход был связан с тем, что игрок не получит шанса заиграть в Казани.