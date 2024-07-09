Дефицит федерального бюджета в первом полугодии 2024 года составил 929 млрд рублей

Фото: Арсений Губаев

Министерство финансов России сообщило предварительные оценки исполнения федерального бюджета за первые шесть месяцев 2024 года. Дефицит бюджета составил 0,5% ВВП, или 929 миллиарда рублей.

По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе — июне 2024 года вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 093 млрд рублей. При этом ненефтегазовые доходы увеличились на 27%, что свидетельствует о положительной динамике поступлений в бюджет.

Расходы федерального бюджета также выросли — до 18 022 млрд рублей, что на 22,3% больше, чем в прошлом году.

Таким образом, по итогам января — июня 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 929 миллиардов рублей. Это на 1,421 триллиона рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда дефицит составлял 1,4% ВВП.